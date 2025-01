"Kowboj z Teksasu" ambasadorem w Polsce? "Dobry gość. Taki w stylu Trumpa"

We wtorek korespondent RMF FM w USA Paweł Żuchowski, powołując się na swoje źródła poinformował, że już nawet trwają konsultacje z polską stroną na temat nominacji na nowego ambasadora USA w Polsce. Miałby nim zostać właśnie prof. Jim Mazurkiewicz, pochodzący z Teksasu, potomek polskich emigrantów. Informację skonfrontował z samym zainteresowanym korespondent Polskiego Radia - Marek Wałkuski.

W podobnym tonie wypowiada się inny z naszych prezydenckich informatorów. - Dobry gość. Taki absolutnie w stylu Trumpa. Jeśli to prawda, że to Mazurkiewicz będzie, to rząd będzie miał problem. Poglądami pasuje PiS-owi i Konfederacji, i Nawrockiemu, a niekoniecznie spodoba się rządowej większości i Trzaskowskiemu – mówi nam nasze prezydenckie źródło.