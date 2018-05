Kowalczyk o rządach PiS. "Przed nami jeszcze co najmniej 12 lat"

Minister Środowiska jest przekonany, że jego partia będzie u władzy jeszcze przez minimum dwie kadencje. Dlatego uważa, że propozycje, które przedstawia PiS muszą być odpowiedzialne.

- Chcemy rozliczyć się dotychczasowych rządów. Wykazać, że byliśmy pierwszym od wielu lat rządem, który bardzo poważnie realizuje swoje deklaracje wyborcze. Chcemy przedstawić pogram na najbliższy czas, ale w dyskusji wynikną zamierzenia na następną kadencję. Jestem przekonany, że PiS będzie rządzić, co najmniej 12 lat - wyjaśniał Henryk Kowalczyk cytowany na stronie pap.pl.

Mówił też o spadku bezrobocia , wzroście gospodarczym i uszczelnieniu systemu podatkowego. - Niektóre programy były dość kosztowne, ale to nie są koszty, lecz inwestycja, jak m.in. słynne 500+. Wiele rzeczy można zmienić, jeśli następuje uczciwe rządzenie - tłumaczył Kowalczyk.

Szef resortu środowiska mówił też o proteście niepełnosprawnych. - Słyszałem argumenty, że dotyczy to tylko 270 tys. osób. Tylko jest mały niuans, że system kwalifikacji niepełnosprawności do tej pory był fatalny. W różnych latach bywało różnie. Czasami służył on, jako pomoc społeczna. Osób z tą grupą jest 1,3 mln, a nie 270 tys., a nie wszyscy z nich potrzebują pieniędzy na rehabilitację - twierdzi.