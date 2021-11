Kowalczyk komentuje wzrost cen: w kieszeniach Polaków zostaje więcej

- Na inflację trzeba patrzeć też przez perspektywę wzrostu wynagrodzeń. Jeśli jest on dużo szybszy niż inflacja, to wszystko jest w porządku (...). Polacy mają aktualnie więcej pieniędzy, bo więcej zarabiają. Jeśli ktoś zarabia o 20 proc. więcej, a inflacja wynosi 6 proc., to aż 14 proc. zostaje mu w kieszeni - tłumaczył.