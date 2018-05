Koszty miesięcznic smoleńskich. Poseł PO: policja podaje dane, a potem wysyła do komend nakaz. KGP dementuje

Policja niechętnie udziela informacji na temat kosztów zabezpieczenia miesięcznic smoleńskich. Ostatnio podała je 9 marca. Potem miała wysłać do komend nakaz usuwania ze statystyk informacji o kosztach zabezpieczeń - ujawnił Cezary Tomczyk. Rzecznik KGP dementuje te informacje.

Według "Super Expressu" koszty każdego roku rosły. W 2015 r., kiedy PiS doszedł do władzy, 12 miesięcznic pochłonęło 622 tys. zł, rok później 952 tys. zł. Za to w ubiegłym roku rekordowo 4,467 mln zł. W sumie więc w trzy lata z budżetu na miesięcznice poszło ponad 6 mln zł. Z kolei OKO.press donosiło, że koszty wyniosły 5,125 mln zł.

Miesięcznica smoleńska. Policja dementuje informacje

Wedłog polityka PO policja zaczyna ukrywać dane dotyczące kosztów. Do takich informacji dotarł Cezary Tomczyk . Policja wysłała posłowi PO dokument z kosztami, by kilka dni później wydać kuriozalne zalecenie komendom. Chodzi o rezygnację z gromadzenia i wyliczania kosztów nawet w zakresie przejechanych kilometrów.

Pismo sugeruje, żeby w rubryce "Stawki za godzinę pracy policjanta" wpisać wartość "0". Tak samo należy postąpić w "kosztach użycia" oraz polach odnoszących się do kosztów poniesionych na zabezpieczenie imprez masowych. Dokument miał zostać rozesłany 13 marca 2018 roku. Poprosiliśmy Komendę Główną Policji o komentarz w tej sprawie.

"We wskazanym piśmie Dyrektora Sztabu Policji w ani jednym zdaniu nie ma odniesienia co do kosztów zabezpieczenia w dniu 10 każdego miesiąca" - poinformował WP rzecznik prasowy KGP mł. insp. Mariusz Ciarka.