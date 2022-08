Koszmarne zderzenie trzech aut. Nie żyje 40-latek. Sprawca był kompletnie pijany

Do wypadku doszło we wtorek 23 sierpnia 2022 roku na Drodze Krajowej 48 w miejscowości Brudzewice w powiecie opoczyńskim. Na skutek odniesionych obrażeń życie stracił 40-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego. Uderzył w niego kompletnie pijany 35-latek, który miał we krwi prawie 3 promile alkoholu.