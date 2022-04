Koszmar mieszkańców TBS. "Tanie mieszkania" droższe od kredytów

Wzrost kosztów zależy naturalnie od wielkości mieszkania. - W 2013 roku płaciłem 630 zł, dziś jest to 930 zł, a mówimy o lokum mającym 37 m2. Sąsiad mający 64,5 m2 płacił przed podwyżką 1640 zł, aktualnie 1900 zł, a są to kwoty przed wielkim wzrostem czynszu, który zapowiadany jest na lipiec. W tej kwocie mamy wprawdzie ujęte wszystko oprócz prądu, ale jeśli ceny skoczą do 1500 zł za mieszkanie poniżej 40 m2 to dojdziemy do absurdu - powiedział Pan Wojciech, mieszkaniec TBS przy ul. Wojanowskiej we Wrocławiu.