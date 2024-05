Koszmar fryzjerek trwał prawie rok. "Umrze, jak nie dotknie pani Marysi"

Mężczyzna miał powiedzieć, że "umrze, jak nie dotknie pani Marysi". - Szefowa stara się uciekać, chować za klientem, za fotelem, on wpędza ją do rogu, nie ma ucieczki. Boimy się, nie wiadomo, co on może mieć w głowie. Wygląda to przerażająco. Ostatnio zaczął wchodzić z widelcem i nożem - wyznała z kolei pani Oliwia.