Koszalin. Autem wjechali w witrynę jubilera w galerii handlowej

Zuchwała kradzież w Koszalinie w Zachodniopomorskiem. Nieznani sprawcy wjechali samochodem do środka centrum handlowego Forum i rozbili witrynę sklepu jubilerskiego. Po kradzieży złodzieje uciekli. Trwa obława i szacowanie strat.

Do napadu doszło ok. godz. 4 rano w czwartek. Rabusie wjechali osobowym audi do środka pasażu Forum Koszalin, staranowali witrynę sklepową i wjechali do środka salonu jubilerskiego.