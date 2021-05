Prorodzinna ustawa Kosiniaka-Kamysza. Bardzo atrakcyjne zmiany

"Większość polskich rodzin każdego dnia musi godzić pracę zarobkową z wychowaniem dzieci lub opieką nad chorymi rodzicami (teściami). Wiele z nich musi godzić te wszystkie trzy dziedziny, a ciężar z tym związany najczęściej pada na kobiety. To one z reguły rezygnują z pracy, by poświęcić się rodzinie i to one wiedzą jak wiele wytrwałości, zdrowia i czasu to wymaga. Dlatego, po licznych konsultacjach z Wami, przygotowaliśmy bardzo ważna ustawę: Urlop rodzicielski płatny 12 miesięcy" - podkreślił lider PSL.