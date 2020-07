Kościół. W sobotę 25 lipca święto św. Jakuba Apostoła. Kim był?

Święto św. Jakuba Apostoła. Kim był?

Według Biblii, Jakub Starszy był synem Zebedeusza i bratem św. Jana ewangelisty. Około 33 roku n. e. przybył do Hiszpanii, gdzie pracował jako misjonarz. Nie udało mu się jednak szerzyć wiary katolickiej. Wrócił do Ziemi Świętej i w 44 roku n. e. zginął z rąk Heroda I Agrypy. Po jego męczeńskiej śmierci świadkowie tego wydarzenia wzięli jego ciało na łódź i popłynęli do północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego.