Skandal w Kościele. Zidentyfikowano 134 księży-pedofilów w Belgii

Biskup wykorzystywał seksualnie siostrzeńców

Niektóre z win ujawniają się wciąż po czasie. W watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary ponownie otwarto sprawę Roger Vangheluwe - byłego biskupa Brugii, co doprowadziło do wydalenia go ze stanu duchownego, o czym zdecydował pół roku temu papież Franciszek.