Parafianie reagują na słowa proboszcza o "Judaszu". Ksiądz się "zagotował”

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kole w rozmowie z portalem e-kolo.pl potwierdził przypuszczenia zgłaszającej. "Na miejscu policjanci ustalili, że faktycznie w kościele znajdowało się więcej osób, niż zezwalają na to obowiązujące przepisy. Obecnie prowadzona jest analiza prawno-karna, po której zostanie podjęta decyzja o dalszych krokach." - powiedział.

"Judasz" wśród parafian - wierni komentują zachowanie księdza

Inna parafianka zauważa z kolei, że proboszcz do tej pory krytycznie podchodził do obostrzeń, zwłaszcza tych dotykających kościoły. - Głośno krytykował dotykające Kościoła regulacje. Może teraz spojrzy na to wszystko poważniej – odpowiada kobieta.