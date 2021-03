Korownawirus. Aleksander Kwaśniewski o przebiegu choroby: byłem w szpitalu

Kwaśniewski nazwał wirusa "wrednym", jednocześnie apelował o przyjmowanie szczepionek przeciwko COVID, w tym także AstraZenekę. - Ja w tej kwestii wierzę specjalistom i wszystkich do tego namawiam. Bo jak każdy chce być mądry, to nic z tego nie będzie. To skuteczna szczepionka i nawet jeśli są skutki uboczne w pojedynczych przypadkach, to pozytywy z niej płynące są bezsprzeczne - mówił były prezydent.