Koronawiurs w Polsce. Parki otwarte, więc Polacy ruszyli na spacery. "Wygląda to dobrze"

Po prawie trzech tygodniach zniesiony został zakaz wstępu do parków, na bulwary i inne tereny zielone. Wejść można też do lasów. Wciąż jednak obowiązuje nakaz zachowania dwumetrowej odległości pomiędzy osobami, musimy też zakrywać usta i nos. Wyjątkiem są lasy, gdzie możemy przebywać bez maseczek.

Epidemia trwa, ale Polacy ruszyli do parków

Pogoda sprzyja, więc parki z powrotem odżyły. Polacy wyszli się przespacerować, pobiegać, pojeździć na rolkach albo rowerze. Między innymi do Parku Szczęśliwickiego w Warszawie. Jak relacjonuje Robert Feluś, koło południa park wyglądał jak "w zwykły powszedni dzień o tej porze". - I gdyby nie to, że prawie każdy spaceruje w maseczce, to można by pomyśleć, że to taki zwykły dzień - mówi nasz dziennikarz.