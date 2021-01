Koronawirus. Z Polski na Litwę tylko z ujemnym wynikiem testu

Koronawirus. Po wjeździe na Litwę obowiązkowa kwarantanna

Rządowa komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych zaproponowała, by pójść o krok dalej i obowiązujące do końca stycznia zasady kwarantanny, przedłużyć do końca lutego. Rząd Litwy ma podjąć decyzję w tej sprawie w środę.