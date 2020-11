Koronawirus. Wycofano popularny lek stosowany do walki z chorobą

Arechin to handlowa nazwa chlorochiny - substancji, która od dawna obecna jest na polskim rynku i lekarze dobrze znają skutki jej działania. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) bardzo szybko zaadaptował znany lek do walki z koronawirusem.

Już na początku marca firma Adamed wystąpiła z wnioskiem "o dodanie leczenia wspomagającego w zakażeniach koronawirusami typu beta, takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2" do listy możliwych przypadków zastosowania leku. Niespełna dwa tygodnie później lek wszedł do powszechnego obiegu w leczeniu koronawirusa. Charakterystykę produktu i listę przypadków pozwalających na jego zastosowanie zmieniono jednak bez przeprowadzenia badań. Były one niemożliwe, ponieważ COVID-19 to nowa choroba.