Koronawirus. Włosi przyzwyczajają się do przepustek covidowych

Jak podkreśla PAP - mimo szczytu wakacji na Półwyspie Apenińskim, większość osób stosuje się do dekretu wprowadzonego przez rząd Mario Draghiego. Oznacza to dłuższe kolejki przed popularnymi zabytkami, czy miejscami użyteczności publicznej. W Wenecji turyści ustawiają się w kolejkach między innymi do muzeum bazyliki Świętego Marka i do Pałacu Dożów, gdzie trzeba okazać dokument.