Koronawirus. Włochy: W ciągu tygodnia podwoiła się liczba zakażonych COVID-19

Koronawirus we Włoszech. Jak informuje medyczna fundacja badawcza "Gimbe" z Bolonii, cytowana przez PAP, w ciągu tygodnia liczba przypadków koronawirusa w kraju prawie się podwoiła. Fundacja podkreśliła jednocześnie, że obecna skala zakażeń, jest nieporównywalna z początkiem epidemii, ale konieczna jest czujność.

Jak wynika z opublikowanego raportu, w dniach od 19 do 25 sierpnia liczba nowych zakażeń wzrosła o ponad 92 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. W ciągu siedmiu dni łącznie wykryto 3139 zakażeń COVID-19.

Koronawirus. Włochy. Liczba zakażonych to ponad 19 tysięcy

Obecnie we Włoszech liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do ponad 19 tysięcy. Co więcej, ponad 90 proc. koncentruje się w 11 z 20 regionów, najwięcej w Lombardii i Lacjum.