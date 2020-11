Koronawirus. Włochy: na mszę tylko z certyfikatem

Koronawirus. Włochy: ograniczenia dotkną kościołów

Italia na razie nie zdecydowała się na wprowadzenie lockdownu, ale od 6 listopada, pomiędzy godziną 22 a 5, będzie tam obowiązywała godzina policyjna. Wstępnie potrwa to do 3 grudnia.

Dodatkowo, by jeszcze mocniej ograniczyć kontakty międzyludzkie, Włochy zdecydowały, że na terenie regionów objętych czerwoną strefą (Dolina Aosty, Kalabria, Lombardia i Piemont) będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się bez uzasadnionego powodu. To jednak nie wszystko.

Koronawrus. Włochy: na mszę tylko z certyfikatem

Jak informuje PAP, ograniczenia dotkną też wiernych i uczestnictwa we mszy świętej. By udać się do kościoła w jednym z tych czterech regionów objętych czerwoną strefą, potrzebny będzie specjalny certyfikat, który trzeba będzie pobrać ze stron włoskich urzędów.