Koronawirus Włochy. Eksperci ostrzegają: we Włoszech możliwy nawrót epidemii koronawirusa

Koronawirus Włochy. Włosi opanowali epidemię

W marcu we Włoszech dziennie notowano nawet blisko 6 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wprowadzone obostrzenia sprawiły, że epidemię udało się opanować. W ostatnich dniach liczba nowych przypadków zakażenia oscyluje w granicach 200 przypadków. Mimo to eksperci i włoscy wirusolodzy ostrzegają, że nie można popadać w huraoptymizm.

Jak informują włoskie media, w trzech regionach wskaźnik reprodukcji wirusa powraca do wartości powyżej 1. To sygnał ostrzegawczy dla całych Włoch, który zwraca uwagę na to, że należy przestrzegać obostrzeń.