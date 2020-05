Koronawirus. Włochy. Burza po zwolnieniu mafiosów z więzień. Rząd zabrał głos

Włoska rada ministrów podjęła decyzję o zwolnieniu z więzień części przestępców, co związane było z ryzykiem zakażenia koronawirusem przez osadzonych. W gronie tym znalazło się 376 mafiosów, przemytników oraz handlarzy narkotyków. Umieszczono ich w aresztach domowych, a powodem takiej decyzji był zły stan zdrowia.

Koronawirus. Włochy. Rząd zabrał głos ws. zwolnienia mafiosów z więzień

Skazani i oczekujący na procesy opuścili więzienia w okresie ogólnokrajowej obowiązkowej kwarantanny. To wywołało żądania dymisji ministra sprawiedliwości Alfonso Bonafede. Włoski rząd przyspieszył prace nad tym rozporządzeniem, co ma zmienić obecne decyzje. Ma to wpłynąć na poprawę sytuacji wokół włoskiego rządu, który walczy obecnie z pandemią koronawirusa i wszystkimi jej następstwami.