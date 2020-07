Koronawirus: Wielka Brytania wraca do restrykcji

Luksemburg to państwo z największym w Europie wskaźnikiem zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Co roku ten mały kraj położony między Francją, a Niemcami odwiedza około 120 tysięcy Brytyjczyków. Na wyspach brytyjskich nie ma jednak złudzeń, że to pierwsze państwo z wielu wobec, którego zastosowane zostaną obostrzenia.