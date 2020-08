Koronawirus. Wielka Brytania wprowadza kwarantannę dla przyjeżdżających z kolejnych krajów

Osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii z Francji i Holandii będą zobowiązane do poddania się 14-dniowej kwarantannie. Taką decyzję podjął brytyjski rząd w reakcji na wzrost przypadków COVID-19 w tych krajach.

We Francji w czwartek odnotowano 2524 nowe przypadki koronawirusa. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od maja, kiedy to podjęto decyzję o zniesieniu blokady. W ciągu tygodnia odnotowano tam 66-procentowy wzrost nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców. Sam francuski premier przyznał, że liczba nowych przypadków koronawirusa od dwóch tygodni "idzie w złą stronę".