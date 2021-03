Koronawirus. Wielka Brytania. 5 tys. funtów kary za wyjazd za granicę bez ważnego powodu

Koronawirus. Minuta ciszy w hołdzie ofiarom

- W oczekiwaniu na jaśniejszą przyszłość, dziś zatrzymujemy się, by pomyśleć o żalu i stracie, którą nadal odczuwa tak wiele osób i rodzin, i złożyć hołd bezgranicznej służbie tych, którzy wspierali nas wszystkich w ciągu ostatniego roku - napisała królowa Elżbieta II w okolicznościowej nocie. Dołączono ją do bukietu kwiatów, przesłanego symbolicznie dla całej służby zdrowia na ręce pracowników szpitala św. Bartłomieja w Londynie.

- Ostatnie 12 miesięcy odcisnęło na nas wszystkich ogromne piętno i składam szczere wyrazy współczucia tym, którzy stracili bliskich. Dzisiejszy dzień, rocznica pierwszego lockdownu, jest okazją do refleksji nad minionym rokiem - jednym z najtrudniejszych w historii naszego kraju. Powinniśmy również pamiętać o wielkim duchu, jaki pokazał nasz naród w ciągu tego ostatniego roku. Wszyscy odegraliśmy swoją rolę, czy to pracując na pierwszej linii frontu jako pielęgniarki lub opiekunowie, pracując nad rozwojem i dostawą szczepionek, pomagając, by te szczepionki trafiły w ramiona, ucząc dzieci w domu lub po prostu pozostając w domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa - oświadczył Boris Johnson.

Ale rocznica pierwszego lockdownu jest także okazją do przeprowadzania bilansów i ocen działań, podjętych przez rząd w czasie epidemii. Lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer wezwał do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie reakcji na epidemię - co zresztą Johnson obiecał - "aby dowiedzieć się, co poszło nie tak i upewnić się, że nigdy tego nie powtórzymy". Powtórzył przy okazji zarzuty, że rząd zbyt powolnie reagował, a spóźniony był zwłaszcza z wprowadzaniem lockdownów i dostarczaniem sprzętu ochronnego dla personelu medycznego i innych pracowników pierwszej linii.