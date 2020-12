Koronawirus. WHO opublikowało nowe zalecenia dotyczące noszenia maseczek

W miejscach, w których rozprzestrzenia się koronawirus, maski powinny być bezwzględnie noszone. WHO zaleca, by maski noszone były w sklepach, miejscach pracy i szkołach, gdzie nie ma odpowiedniej wentylacji. Także jeśli w naszym domu nie ma odpowiedniej wentylacji, a przyjmujemy w nim gości, powinniśmy mieć na sobie maskę.

Maski powinny być obecne także w dobrze wentylowanych pomieszczeniach zamkniętych, w którym nie można utrzymać fizycznego dystansu co najmniej jednego metra.

- W pomieszczeniach zamkniętych, o ile wentylacja nie jest odpowiednia, WHO zaleca, aby ogół społeczeństwa nosił maskę niemedyczną, niezależnie od tego, czy można zachować fizyczną odległość co najmniej jednego metra - podała w komunikacie WHO.