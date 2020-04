Koronawirus. We Włoszech zmarło najwięcej ofiar

Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin we Włoszech zmarło 727 osób zakażonych COVID -19. Oznacza to, że w tym kraju, z powodu epidemii koronawirusa, zmarła rekordowa liczba chorych na świecie - 13 155 osób. Całkowita liczba wszystkich zarażonych wzrosła już do ponad 110 tys.

We Włoszech z powodu zarażenie koronawirusem zmarła rekordowa liczba chorych na świecie (iStock.com)