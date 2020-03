Koronawirus we Włoszech. Tragiczny bilans: 107 ofiar śmiertelnych, 3089 zarażonych

Koronawirus we Włoszech zbiera śmiertelne żniwo. Od wczoraj liczba osób, które zmarły z powodu zakażenia nim wzrosła o 28. Wirus, który w grudniu ubiegłego roku zaatakował mieszkańców Wuhan w środkowych Chinach, zabił już 107 osób we Włoszech.

Włoski rząd podjął w środę decyzję o zamknięciu do połowy marca wszystkich szkół i uczelni. Agencja Reuters dotarła tez do treści projektu dekretu przygotowanego przez włoski rząd, który nakazuje "zawieszenie wszelkich imprez, które wiążą się z koncentracją ludzi w jednym miejscu i nie pozwalają na zachowanie bezpiecznej odległości między nimi, wynoszącej co najmniej jeden metr".