Koronawirus we Francji. Sprzedawali fałszywe, negatywne wyniki testu na COVID-19

- Siedem osób zostało zatrzymanych we Francji w związku z handlem fałszywymi zaświadczeniami o negatywnym wyniku testu na koronawirusa – podał w piątek cytowany przez Polską Agencję Prasową dziennik „Le Parisien”.

Fałszerze w wieku od 29 do 52 lat, w tym sześciu mężczyzn i kobieta, mieli żądać od podróżnych od 150 do 300 euro za fałszywe zaświadczenie w formie papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenia "sprzedawali" głównie pasażerom lecącym do Afryki.