Koronawirus we Francji. "Nareszcie dobre wieści". Chodzi o lockdown

Jean Castex, francuski premier, przekazał w trakcie konferencji prasowej poświęconej walce z pandemią COVID-19, że na tym etapie epidemii nie widzi powodu, aby we Francji wprowadzić lockdown .

Premier podkreślił jednak, że władze sanitarne obawiają się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2. Jak dodał Castex aktualnie wariant brytyjski koronawirusa to około 14 proc. wszystkich zakażeń we Francji.

Polityk poprosił o to, aby kontynuować pracę zdalną, tam, gdzie jest to możliwe. Polityk odradził także planowanie podróży zagranicznych, w tym także do zamorskich terytorium Francji.