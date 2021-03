Koronawirus. Waldemar Kraska: udział mutacji brytyjskiej lokalnie to 90 proc.

Zobacz też: Koronawirus Polakom niestraszny? "Wielkanoc to mogą być ostatnie święta"

- W ciągu miesiąca wyjazdy ratownictwa medycznego, czyli wyjazdy karetek pogotowia do pacjentów, u których stwierdzono COVID-19, wzrosły prawie czterokrotnie - poinformował wiceszef resortu zdrowia. Dodał, że pacjentów z saturacją poniżej 90 jest teraz trzy razy więcej.

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska o otwartych kościołach

- Restrykcje, które są przewidziane, także dla wiernych, którzy chodzą do kościoła, myślę, że są wystarczające - ocenił Kraska. Nie wykluczył, że zostanie zalecone święcenie pokarmów w Wielką Sobotę na otwartej przestrzeni.

- Ubiegły rok pokazał, że w wielu kościołach tak to się odbywało, to techniczna kwestia do ustalenia - powiedział gość Polsat News.