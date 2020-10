Koronawirus. Waldemar Kraska: Biegli sądowi sprawdzą zwolnienia lekarskie wystawiane innym medykom

W poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Plus wyjaśnił, że "przepisy są po to, aby jak najwięcej kadry medycznej zaangażować do walki z koronawirusem". - Zaczynając od aspektu finansowego, czyli 175 proc. wynagrodzenia z ostatniego miejsca pracy, to duża zachęta, także klauzula dobrego Samarytanina - powiedział.