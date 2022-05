Koronawirus w USA. Wracają pandemiczne zalecenia

Biały Dom zachęca, aby na najbardziej zagrożonych obszarach Stanów Zjednoczonych powrócić do noszenia maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych. To odpowiedź na kolejny wzrost zakażeń w tym kraju. - Rośnie liczba przyjęć do szpitali z powodu COVID-19 - przekazała Rochell Walensky, dyrektorka Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.