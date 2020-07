Koronawirus w USA. Według Donalda Trumpa strategia "idzie dobrze"

Koronawirus w USA. Według Trumpa jest całkiem dobrze

Według "The Guardian", Donald Trump świętował dzień niepodległości USA, podając szereg fałszywych i wprowadzających w błąd opinię publiczną twierdzeń dotyczących pandemii koronawirusa. Mówił też, że Chiny będą "pociągnięte do odpowiedzialności”.

"Uderzył nas wirus pochodzący z Chin” - mówił o koronawirusie cytowany przez "The Guardian" prezydent USA. - "Zrobiliśmy duży postęp. Nasza strategia idzie dobrze. Wychodzi w jednym miejscu, w innym miejscu chowa swoją brzydką twarz. Ale wiele się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się gasić płomień” - dodał.

Koronawirus w USA. Coraz więcej przypadków

Tymczasem statystyki pokazują, że koronawirus nadal zbiera żniwo w USA. Liczba zakażeń dziennie przekracza 50 000 - to więcej niż w kwietniu. W tym tygodniu dr Anthony Fauci, ekspert od chorób zakaźnych, powiedział: "Myślę, że to całkiem oczywiste, że nie zmierzamy we właściwym kierunku”.