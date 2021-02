Koronawirus w USA. Brytyjski wariant wypiera pozostałe. "Trzeba to poważnie traktować"

- Nic w naszym artykule nie jest zaskakujące, ale ludzie muszą to zobaczyć – ocenił współautor badania, wirusolog kalifornijskiego Instytutu Badawczego Scripps w La Jolla dr Kristian Andersen, na którego powołuje się "New York Times".

Naukowcy ustalili, że jeśli tempo rozprzestrzeniania się B.1.1.7. będzie w USA podobne jak w Wielkiej Brytanii, to do marca może zdominować wszystkie przypadki COVID-19. Liczba przypadków brytyjskiego wariantu koronawirusa podwaja się w USA co ok. 10 dni.