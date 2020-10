Koronawirus w Tomaszowie Mazowieckim. Szpital odmówił przyjęcia ciężarnej. Medycy piszą o "upadku systemu"

Koronawirus. Tomaszów Mazowiecki: Lekarz odmówił przyjęcia ciężarnej

Przykładem może być Tomaszów Mazowiecki, gdzie w szpitalu doszło do wyjątkowo groźnej sytuacji. Na nagraniu, które opublikował dziennikarz Rafał Otoka-Frąckiewicz, słyszymy, jak lekarz z Tomaszowskiego Centrum Zdrowia odmawia przyjęcia na oddział kobiety w zaawansowanym stadium ciąży.

Filmu, który wyciekł do mediów, nie możemy opublikować ze względu na brak zgody autora. Poniżej przedstawiamy więc zapis rozmowy, która wywiązała się między lekarzem z Tomaszowa Mazowieckiego a mężczyzną, który przyjechał do szpitala z ciężarną kobietą.

Koronawirus. Tomaszów Mazowiecki i nagranie z Izby przyjęć

Medyk zaproponował nagrywającemu go mężczyźnie, by zawiózł ciężarną do innej placówki.