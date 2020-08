Koronawirus w szpitalu dziecięcym w Lublinie. Wstrzymano przyjęcia

Ze względu na zagrożenie w szpitalu do odwołania wstrzymano przyjęcia na oddziały: neurologii, pediatrii i nefrologii dziecięcej.

– Wstrzymano też planowe przyjęcia do pozostałych oddziałów, w tym zabiegowe, to jest do: I i II Oddziału Ortopedii, Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej oraz Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii Dziecięcej. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcy wdrożyliśmy wszystkie niezbędne procedury sanitarno-epidemiologiczne zapewniające pacjentom, ich rodzicom i opiekunom przebywającym z dziećmi oraz personelowi bezpieczeństwo epidemiologiczne – powiedziała Radiu Lublin rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, Agnieszka Osińska.