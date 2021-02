Koronawirus. W Polsce zaszczepiono 2 mln osób

Rząd podał w sobotę najnowsze dane dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Do tej pory w Polsce wykonano 2 mln szczepień, z czego do 625 tys. osób trafiły dwie dawki.

Dokładna ilość szczepień, które do tej pory wykonano w Polsce, to 2 mln 71 tys. Taką informację podano w sobotę na rządowych stronach gov.pl. Pierwsza dawka szczepionki trafiła do 1 446 102 osób, a druga do 624 907 osób. Dane dotyczące zaszczepionych Polaków pochodzą z soboty z godz. 10.30.

Od niedawna trwają dyskusje nad możliwością szczepienia ozdrowieńców tylko jedną dawką szczepionki. W ostatnich tygodniach pojawiły się wyniki badań naukowych, które wskazują, że w przypadku osób z przeciwciałami anty SARS-CoV-2 druga dawka szczepionki może nie być potrzebna.

Szczepionka na COVID. Tylko jedna dawka dla ozdrowieńców?

"Pojawiają się badania – ale to są na razie tylko i wyłącznie badania – które mówią, że odpowiedź immunologiczna ozdrowieńców jest jak przy podawaniu drugiej dawki u zwykłego pacjenta" – powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany o to, czy to prawda, że ozdrowieńcy nie muszą być szczepieni drugą dawką szczepionki przeciwko COVID-19.

Minister podkreślił jednak, że rząd czeka na dowody z badań naukowych i rekomendacje specjalistów w tej sprawie. "Na razie absolutnie żadnej takiej decyzji nie podejmujemy" – podsumował.

Na podawanie tylko jednej dawki szczepionki osobom, które przeszły już zakażenia koronawirusem, zdecydowano się do tej pory jedynie we Francji. Zdaniem francuskiego urzędu sanitarnego osoby po COVID-19 "nabyły już pamięć immunologiczną", a jedna dawka szczepionki ma w tej sytuacji służyć jako "przypomnienie".

Ozdrowieńcom zaleca się także, aby odczekali z przyjęciem szczepionki co najmniej trzy miesiące od przebycia choroby, a najlepiej jeśli będzie to okres aż sześciu miesięcy. Wyjątek od tej reguły stanowić mają wyłącznie osoby z obniżoną odpornością, do których trafić powinny dwie dawki szczepionki.

Badania, które wykazały, że reakcja układu odpornościowego na jedną dawkę szczepionki u osób po COVID-19 jest co najmniej tak silna, jak po drugiej dawce u osób, które nie chorowały, prowadzone były w USA oraz we Włoszech. Wyniki badań nie mają jednak jeszcze naukowych recenzji, wymaganych dla potwierdzenia ich słuszności.

