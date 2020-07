Koronawirus w Polsce. Zaskakująca propozycja doradcy GIS. Chce, by sklepy i nowożeńcy płacili za COVID-19

Koronawirus w Polsce. Zaskakująca propozycja doradcy GIS

W piątek ministerstwo zdrowia poinformowało o 657 potwierdzonych nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce zdiagnozowano już 45 688 przypadków zakażenia. Tak duży dzienny przyrost to rekord w Polsce od momentu wybuchu epidemii. Eksperci tłumaczą, że spowodowane jest to luźniejszym podejściem Polaków do stosowania zasad dystansu społecznego.