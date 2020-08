Koronawirus w Polsce. Zakażenie na komisariacie w Suchym Lesie. Placówka zamknięta

Po tej informacji na kwarantannę trafiło 11 jego kolegów z jednostki. Jeszcze tego samego dnia miejscowy sanepid skierował do izolacji kolejnych 6 pracowników komisariatu.

- Ze względu na wielkość tej jednostki, a pracuje w niej 21 policjantów, uważamy, że należy ją zamknąć i na czas kwarantanny obowiązki tej jednostki przejmie Komisariat Poznań Północ - powiedział rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu młodszy inspektor Andrzej Borowiak, cytowany przez Radio Poznań. To właśnie tam mieszkańcy Suchego Lasu mogą teraz zgłaszać przestępstwa lub wykroczenia.

To kolejny przypadek koronawirusa u wielkopolskich policjantów. W połowie lipca funkcjonariuszka z komisariatu Poznań-Wilda przyszła do pracy przed otrzymaniem wyników testu na obecność COVID-19. Po tym, jak okazała się zakażona, na kwarantannę trafiło 26 osób. W poniedziałek 3 sierpnia policjantka wróciła do pełnienia służby.