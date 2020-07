Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz o powrocie obostrzeń: Wszystko jest możliwe

Wojciech Andrusiewicz o pojawieniu się rekomendacji

- Wczoraj Główny Inspektor Sanitarny przedstawił dość dokładną analizę zakażeń w Polsce, jak wygląda to w poszczególnych województwach i powiatach. Przedstawił możliwy rozwój sytuacji. Zapoznaliśmy się z tym. Dzisiaj również Minister Zdrowia Łukasz Szumowski będzie dyskutował o tym ze służbami sanitarno- epidemiologicznymi, czy też państwowym zakładem higieny - powiedział rzecznik.

Andrusiewicz zapytany o ewentualne pojawienie się rekomendacji dotyczących obostrzeń powiedział, że zapewne pojawią się one do połowy przyszłego tygodnia. - Musimy obserwować tę sytuację przez kilka dni. Na podstawie jednego dnia nie będziemy podejmować żadnych drastycznych decyzji - dodał.

- W tej chwili dla nas istotniejsze są te miejsca, w których nie ma prowadzonych badań przesiewowych, a które pojawiają się jako nowe ogniska - podkreślił. W Polsce obecnie jest około 10 tysięcy aktywnych chorych. - Z uwagi na wzrost liczby zakażeń i mniej osób, które wyzdrowiały, jest to pewna logiczna - podkreślił. Aktualnie mamy więcej zachorowań niż raportowanych wyzdrowień.

Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz o drugiej fali

Rzecznik zapytany o to, czy możemy mówić o drugiej fali, odpowiedział, że "trudno powiedzieć czy to jest już druga fala, czy to jest jeszcze pewnie etap wznoszenia w ramach pierwszej fali". Tak dynamiczna sytuacja panuje w wielu państwach. - Nikt nie przewidywał wcześniej, że w wakacje może przyjść taka skala zachorowań.