Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz informuje o osobach w stanie ciężkim

Koronawirus w Polsce. Wojciech Andrusiewicz: "Jest zalecenie, by służby medyczne były testowane"

Według informacji rzecznika, obecnie w Polsce wykonuje się ich blisko 7 tysięcy. - To, co warto podkreślić, to fakt, że to nie minister zdrowia decyduje o tym, komu wykonać test w Polsce. O tym decydują służby sanitarno-epidemiologiczne i lekarze - podkreślił Wojciech Andrusiewicz.