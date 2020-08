Koronawirus w Polsce. Widzenia w więzieniach z dziećmi niemożliwe

Mówi o innym aspekcie - kontaktach z dziećmi. - Na widzeniu może być tylko jedna osoba dorosła. A to oznacza, że dzieci nie są dopuszczane do tego, by zobaczyć się z osadzonymi – swoimi ojcami czy też inną bliską rodziną. Jak to jest u nas? Nie jest to łatwe dla dzieci, dopytują, chcą do taty. Mąż też ciężko to znosi, bardzo tęskni za dziećmi - mówi Ewelina.