Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia zapowiada kolejne kroki w walce z COVID-19

Nowe, szybsze testy diagnostyczne, kolejne rozwiązania mające ulżyć pracownikom służby zdrowia i pomoc dla domów pomocy społecznej - wiceminister Janusz Cieszyński przekazał kolejne informacje dotyczące walki z COVID-19 w Polsce.

- Pracujemy nad zakupem szybkich testów, które nie wymagają tak długiego czasu oczekiwania, jak te, które są teraz wykorzystywane w diagnostyce. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do personelu medycznego. To jest niezwykle ważne, medykom należy się najwyższy poziom zabezpieczenia. Są na pierwszej linii frontu - podkreślił w poniedziałek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Ok. 15,6 proc. osób zakażonych koronawirusem to pracownicy służby zdrowia. Obecnie ponad 100 pacjentów jest podłączonych do respiratora. Ponad 400 osób z COVID-19 wyzdrowiało.

Cieszyński dodał, że Ministerstwo Zdrowia zachęca pracowników służby zdrowia do pracowania w nie więcej niż jednym miejscu. - Będziemy chcieli w tym tygodniu przedstawić konkretne rozwiązania, które zapewnią im możliwości takiego funkcjonowania - zapewnił.

Zobacz też: Jak Kościół radzi sobie z brakiem datków? Ksiądz przytacza pewien przykład

Koronawirus. Polska. Od czwartku nosimy maseczki. "Przepisy zostaną doprecyzowane"

Dodał też, że jeśli chodzi o problemy szpitala w Radomiu, liczba zakażonych była tak duża, że konieczne było podejmowanie "kolejnych kroków". - To nie jest szpital jednoimienny - zaznaczył. I dodał, że celem rządu jest, by "takich sytuacji było jak najmniej".

Cieszyński zapewnił też, że sytuacja DPS-ów była dyskutowana podczas sztabów kryzysowych. - Rzeczywiście są problemy z dostarczeniem personelu, ale dotyczą w większości nie personelu medycznego, ale opiekunów - podkreślił.

Cieszyński zapewnił, że nowe przepisy związane z zakrywaniem twarzy będą jeszcze wyjaśniane. - Naszą intencją było to, by wtedy, gdy wychodzimy z domu zawsze mieć na sobie maseczkę. Jeśli chodzi o doprecyzowanie przepisów, to ono najprawdopodobniej pojawi się przed czwartkiem - dodał.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.