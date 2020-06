Otwarcie granic. Jest data, podał ją Mateusz Morawiecki

Jest data otwarcia granic. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że podróże między Polską a państwami strefy Schengen mają być możliwe już od 13 czerwca. Wrócą też loty międzynarodowe. Pierwszych startów możemy spodziewać się w najbliższych 20 dniach.

- Od 13 czerwca podjęliśmy decyzję o otwarciu granic wewnątrz Unii Europejskiej. Chodzi o państwa, które znajdują się w strefie Schengen - zaznaczył Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Otwarcie granic. Mateusz Morawiecki podał datę Swoje granice otworzymy dla wszystkich państw strefy Schengen, co oznacza że do naszego kraju będzie mógł przyjechać każdy obywatel UE z państw tej grupy. - Od 16 czerwca wrócą też loty międzynarodowe. Jesteśmy już w kontakcie z naszym narodowym przewoźnikiem, który będzie potrzebował teraz około 2-3 tygodni na wdrożenie zaleceń GIS - podkreślił premier Morawiecki.

Otwarcie granic dla państw strefy Schengen to także dobra informacja dla Polaków, którzy od 13 czerwca będą mogli wyjeżdżać do państw, które otworzą granice dla naszych obywateli. Przyjezdni do Polski nie będą musieli przechodzić 14-dniowej kwarantanny.

Zobacz wideo: Koronawirus w Polsce. Leszek Balcerowicz o Łukaszu Szumowskim: Skompromitowany moralnie

Otwarcie granic w UE

Informację jako pierwsza podała Katarzyna Szymańska-Borginon. Dziennikarka RMF FM pisała, że Polska otworzy swoje granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją.

Otwarcie granic 13 czerwca to dotrzymanie przez Polskę nieformalnego terminu, który zalecały władze Unii Europejskiej. Według wytycznych otwarcie granic powinno nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2020 roku.

Wiele państw UE też zapowiedziało otwarcie swoich granic. Chodzi m.in. o Belgię, która otworzy się na turystów już 15 czerwca. Polacy będą mogli wyjechać także do Grecji. Od 22 czerwca będziemy mogli udać się także do Hiszpanii.

Od 15 czerwca swoje granice z Austrią, Danią, Francją i Szwajcarią otworzą też Niemcy. Na granicy z Polską zostaną złagodzone kontrole.

Otwarcie granic zapowiadane od dawna

Kontrole graniczne wprowadzone zostały w Polsce od 15 marca w związku z rozprzestrzeniającym się w kraju i w Europie koronawirusem SARS-CoV-2. Początkowo miały one obowiązywać do 24 marca, jednak pandemia nie odpuszcza. Dlatego też kontrole są stale przedłużane. Według ostatniego rozporządzenia szefa MSWiA, kontrole miały obowiązywać do 12 czerwca.

Otwarcie granic jest zapowiadane już od kilku tygodni. Wcześniej były to tylko odpowiedzi na pytania o wakacje, jednak od kilku dni politycy, zwłaszcza przedstawiciele resortu zdrowia, informowali o takiej możliwości.

- Zastanawiamy się w jakim zakresie je otworzyć. Czy będzie to Schengen czy może szerszy zakres. Myślę, że jest szansa na to, by na wakacje wyjechać za granicę. Widzimy, że liczba zakażeń w państwach sąsiedzkich zbliża się do podobnego poziomu - mówił we wtorek Łukasz Szumowski.