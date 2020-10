Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska do "antymaseczkowców": to nie ściema, opamiętajmy się

- Koronawirus to nie ściema, opamiętajmy się - zaapelował w sobotę w Radiu ZET wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska. Były to słowa skierowane głównie do osób, które nie wierzą w pandemię i nie noszą maseczek. Mówił też o zbliżającym się 1 listopada i nowych obostrzeniach.

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia, Waldemar Kraska, był gościem porannego programu w Radiu ZET.

Na wstępie powiedział: - Każdy ma pewien niepokój, w jaki sposób ta epidemia będzie się rozwijała. To nie dotyczy tylko Polski. Każdy system ma jakąś wydolność.

Podkreślił, że modele matematyczne nie przewidywały takiego rozwoju pandemii. - Jestem jednak przekonany, że takiej sytuacji jak na wiosnę we Włoszech u nas nie będzie. Nasze zasoby są na dość dużym poziomie - dodał.

Żółte strefy w całej Polsce. Jakie obostrzenia obowiązują?

Koronawirus. Możliwy powrót godzin dla seniorów

Pytany przez Joannę Komolkę o kolejki karetek czekające na podjazdach do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, odpowiedział: - Nie może być tak, żeby życie pacjenta było zagrożone. Żeby nie było kolejek na SOR-ach - będą się tym zajmowały zespoły koordynacyjne.

1 listopada w dzień Wszystkich Świętych tradycyjnie wybieramy się na cmentarze. Wiceszef MZ zapowiedział, że ich zamknięcie nie jest rozważane.

- Będziemy apelować, by Polacy rozłożyli te wizyty, na tydzień, dwa. Kontaktujmy się z jak najmniejszą liczbą osób. Będą z naszej strony apele, będzie kampania, a nie dodatkowe restrykcje - przyznał.

Zaapelował również do seniorów, by pozostali w domach. - 80 proc. osób, które korzystają z terapii respiratorowej, to osoby starsze. Rodziny, pomóżmy seniorom, by nie musieli wychodzić z domów - powiedział. Dodał, że jeszcze w sobotę zespół kryzysowy podejmie decyzję ws. godzin dla seniorów.

Koronawirus. W listopadzie dodatkowe szczepionki na grypę

W sobotę w Polsce będą odbywać się demonstracje osób nie wierzących w pandemię. Kraska poproszony o komentarz, odpowiedział: - Do osób, które nie wierzą w koronawirusa i "antymaseczkowców": zapraszam taką osobę do szpitala, by zobaczyła pacjenta ciężko przechodzącego COVID. Wtedy zobaczy, że to prawdziwa epidemia, przez którą umierają ludzie. Apeluję, opamiętajmy się.

Pytany o zbliżający się okres grypowy przypomniał, że maseczki zabezpieczają nas również przez takimi wirusami. - Oczywiście trzeba też się szczepić. Te szczepionki, które zamówiliśmy na początku stycznia, to były szczepienia dla 4 proc. osób szczepiących się w Polsce. Oczywiście, kiedy pojawiła się pandemia, zwiększyliśmy te zapasy. Pierwsza partia z tych dodatkowych zamówień pojawi się w listopadzie. To około 600 tys. szczepionek - zapowiedział.

Respiratory. Zwrot 70 mln zł lub droga sądowa

W kwietniu, były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, miał podpisać umowę na zakup ponad 1200 respiratorów z przedsiębiorcą. Ten nie wywiązał się z umowy i dostarczył jedynie część zamówienia. Nie zwrócił przy tym wpłaconych za całość pieniędzy.

Wiceminister Kraska powiedział: - Do końca października mamy dostać pieniądze za niedostarczone respiratory. To kwota 70 mln zł. Te pieniądze mają do nas trafić. Jeżeli tak się nie stanie, to idziemy do sądu.