GIS wydał rozporządzenie, że test na koronawirusa może być wykonany jedynie za zgodą inspekcji sanitarnej. - Zamiast rozszerzać dostęp do testów, my go zawężamy - mówi pracownica jednego z sanepidów. "To działanie zbrodnicze" - komentuje posłanka PO Izabela Leszczyna.

Koronawirus w Polsce. Testy na obecność SARS-CoV-2 wyłącznie za zgodą sanepidu