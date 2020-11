Koronawirus w Polsce. Test na COVID-19 już w karetce. Nowość od Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus. Szybszy transport pacjenta

- To może być krok do przodu - mówi nam Jakub Pawlak, ratownik medyczny z Warszawy. - Generalnie, jesli wykonana procedura będzie ułatwiała logistykę z pacjentem, to jestem na tak - dodaje.

Mowa o sytuacji, w której pacjent szybciej trafia do właściwej placówki. Teraz karetki jeżdżą do najbliższego szpitala, by taki test wykonać. Tworzy to znane wszystkim ze zdjęć i nagrań kolejki przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi i izbami przyjęć. Po zmianie, gdy test będzie mógł zostać wykonany w karetce, dodatni pacjenci będą mogli być od razu kierowani do szpitali zakaźnych. A negatywni do innych placówek.