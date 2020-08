Koronawirus w Polsce. Tak proboszcz walczy z epidemią. Zamówił dozowniki do wody święconej

– Jedna z pań podsunęła mi pomysł, by zakupić dozownik do dezynfekcji rąk i taki sam do wody święconej. Są bezdotykowe, co pozwoli ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Pewnie na początku ludzie będą ostrożnie podchodzić do tego wynalazku, ale mam nadzieję, że szybko zrozumieją, iż to dla ich dobra – mówi Wirtualnej Polsce ks. Miłosz Wardziński.