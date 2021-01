Koronawirus w Polsce. Tagesspiegel: Polska lepsza w zdalnym nauczaniu niż Niemcy

Koronawirus w Polsce. Pożytki ze zdalnego nauczania

Na konkretnych przykładach Marschall dowodzi, że w pandemii dla polskich uczniów niewiele się zmieniło. "Zosia z Wrocławia zaczyna lekcje codziennie o 7.30, tak jak przed koronawirusem. Jedyną różnicą jest to, że zasiada przy laptopie, zamiast w sali lekcyjnej. Obecność jest kontrolowana online" - pisze autor powołując się na informacje otrzymane od 14-latki. Jej 11-letnia siostra Hania chodzi do szkoły podstawowej i zaczyna naukę o godz. 8.00.

Zdalne nauczanie obejmuje nawet wychowanie fizyczne. Nauczycielka demonstruje ćwiczenia lub puszcza muzykę, do której uczniowie tańczą. Hania chwali "homeschooling". Można dłużej spać, ponieważ odpada czas na dojście do szkoły. Dłuższe są też przerwy, ponieważ nauczyciele mogą skrócić lekcję do 30 min. No i nie ma takiego hałasu jak w klasie - mówią dziewczynki.