Koronawirus w Polsce. Szpital w Pucku zamknięty

Koronawirus w szpitalu w Pucku

W szpitalu w Pucku wykryto przypadki zakażenia koronawirusem. Pacjenci, których stan zdrowia na to pozwalał, zostali wypisani do domu. Z kolei dla pozostałych organizowane były miejsca w innych szpitalach. Jeśli sytuacja szybko się nie poprawi, to powiat zostanie objęty strefą żółtą. Już teraz, po czwartkowej aktualizacji listy powiatów, jest on na liście ostrzegawczej.